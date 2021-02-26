IKEA в Україні зробила самовивіз товарів платним

Шведський виробник меблів для дому IKEA, який 1 лютого відкрив у Києві перший магазин, зробив самовивіз товарів платним. До цього така послуга була безкоштовною.

На офіційному сайті IKEA опублікували інформацію про те, що замовлення, які доставлятимуться у пункти видачі також оплачуватимуть покупцями.

Вартість доставки у пункти видачі:

замовлення до 30 кг – 39 грн;

замовлення більше 30 кг – 59 грн.

Вартість доставки до поштомату складатиме 39 грн.

Наразі у Києві працює чотири пункти видачі замовлень.

Свої товари можна забрати за такими адресами:

вул. Здолбунівська, 17 (ТЦ Aшан Рів Гош);

Кільцева дорога, 1В (ТЦ Метро Кеш енд Керрі);

вул. Берковецька, 6Д (ТРЦ Lavina);

проспект Степана Бандери, 36 (ТРЦ Blockbuster Mall).

Також компанія IKEA в Україні має один поштомат за адресою: проспект Степана Бандери, 36, ТРЦ Blockbuster Mall.

IKEA в Україні

IKEA в Україні 1 лютого відкрила свій перший магазин у Києві. Він розташований на другому поверсі ТРЦ Blockbuster Mall.

У магазині представлені 5 тис. найменувань продукції, з яких близько 3 тис. – меблі, які можна замовити в магазині, а забрати в пункті видачі або дочекатися доставки додому.

Джерело: IKEA