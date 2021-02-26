Україна активно розробляє стратегію деокупації Криму, публічну частину проекту повинні презентувати українцям через два тижні.

Про це після засідання Ради національної безпеки і оборони 26 лютого повідомив її секретар Олексій Данілов.

– Перше питання, яке розглядалося, – проект державної стратегії щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій АР Крим та міста Севастополь. Це питання складається з двох частин. Одна частина стосується військової складової, вона закрита. Друга частина буде відкрита суспільству через два тижні, – зазначив Олексій Данілов.

За його словами, фахівці працюють над проектом вже рік, з лютого 2020-ого.

Деокупація Криму

26 лютого в Україні – День кримського опору російської окупації.

Ця дата офіційно з’явилася у 2020 році, коли президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

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