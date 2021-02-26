PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

В Україні презентують стратегію деокупації Криму

Україна активно розробляє стратегію деокупації Криму, публічну частину проекту повинні презентувати українцям через два тижні.

Зелені чоловічки у Криму 2014 рік

Про це після засідання Ради національної безпеки і оборони 26 лютого повідомив її секретар Олексій Данілов.

– Перше питання, яке розглядалося, – проект державної стратегії щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій АР Крим та міста Севастополь. Це питання складається з двох частин. Одна частина стосується військової складової, вона закрита. Друга частина буде відкрита суспільству через два тижні, – зазначив Олексій Данілов.

За його словами, фахівці працюють над проектом вже рік, з лютого 2020-ого.

Деокупація Криму

26 лютого в Україні – День кримського опору російської окупації.

Читайте
Це спільне завдання для світової спільноти: Зеленський про деокупацію Криму

Ця дата офіційно з’явилася у 2020 році, коли президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Детальніше про деокупацію Криму читайте на Фактах ICTV.

Джерело: РНБО

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка