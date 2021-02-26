В Украине должны решить вопрос с людьми, у которых двойное гражданство.

Об этом во время брифинга 26 февраля сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

— В течение двух месяцев Кабмин должен предложить законопроект, который предоставит нам возможность четко понимать тех людей, у которых есть двойное гражданство. Те люди, у которых есть принудительное гражданство РФ на оккупированных территориях, мы считаем, что они получают те документы, которые позволяют им там жить. Когда они будут освобождены, они все откажутся, я думаю, от бумажек, которые им там раздают, — отметил Алексей Данилов.

В то же время спикер напомнил, что для Украины вопрос о двойном гражданстве — сложная тема, ведь Россия уже использовала этот инструмент против страны.

Все граждане страны должны пройти такую проверку. Кроме того, Данилов уточнил, что если человек хочет быть депутатом, то должен отказаться от иностранного гражданства и быть только гражданином Украины.

Двойное гражданство в Украине

В сентябре 2020 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас есть реальный шанс урегулирования в Украине вопроса о двойном гражданстве.

Такую позицию он озвучил, комментируя вопрос о вероятности принятия закона о двойном гражданстве.

Подробнее о двойном гражданстве в Украине читайте на Фактах ICTV.