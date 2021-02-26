В Україні мають вирішити питання з людьми, які мають подвійне громадянство.

Про це під час брифінгу 26 лютого повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов.

– Протягом двох місяців Кабмін має запропонувати законопроект, який надасть нам змогу чітко розуміти тих осіб, які мають подвійне громадянство. Ті люди, які мають примусове громадянство РФ на окупованих територіях, ми вважаємо, що вони отримують ті документи, які дозволяють їм там жити. Коли вони будуть звільнені, вони всі відмовляться, я думаю, від папірців, які їм там роздають, – зазначив Олексій Данілов.

Водночас спікер нагадав, що для України питання про подвійне громадянство є складною темою, адже Росія уже використовувала цей інструмент проти країни.

Усі громадяни країни мають пройти таку перевірку. Крім того, Данілов уточнив, що якщо людина має бажання бути депутатом, то має відмовитися від іноземного громадянства і бути лише громадянином України.

Подвійне громадянство в Україні

У вересні 2020 року очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що нині є реальний шанс урегулювання в Україні питання про подвійне громадянство.

Таку позицію він озвучив, коментуючи питання про ймовірність ухвалення закону про подвійне громадянство.

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