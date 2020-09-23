Сейчас существует реальный шанс урегулирования в Украине вопроса о двойном гражданстве.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместной пресс-конференции с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде 23 сентября, комментируя вопрос о вероятности принятия закона о двойном гражданстве.

— Для нас это вопрос гораздо шире, чем только в части украинских венгров. Я понимаю, что вас волнует именно венгерский вопрос, но он гораздо шире. Ответ на ваш вопрос такой: реальные шансы есть, — сообщил Дмитрий Кулеба.

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Кулеба о двойном гражданстве

В июне Дмитрий Кулеба уже комментировал вопрос о двойном гражданстве в Украине.

По его словам, страна должна найти сбалансированное решение, ведь с 90-х годов, когда принималась Конституция, и вводилось правило о едином гражданстве, ситуация изменилась.