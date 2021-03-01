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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Рада может собраться на внеочередное заседание из-за тарифных вопросов – Разумков

Нардепы могут собраться на внеочередное пленарное заседание для рассмотрения законопроектов, связанных с тарифной политикой и вопросами жилищно-коммунального хозяйства.

Дмитрий Разумков

Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

— Вопрос, который волнует украинцев, связан с жилищно-коммунальным сектором. В частности, тарифные проблемы, которые также сегодня беспокоят людей. Знаю, что есть законопроекты, которые включены в повестку дня заседаний недели, — отметил он.

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Он отметил, что есть предложение нескольких депутатских фракций и групп о проведении внеочередного заседания, связанного с рядом законопроектов, которые помогли бы урегулировать этот вопрос в сфере ЖКХ.

В начале февраля этого года Кабмин, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Нафтогаз и все городские председатели заключили меморандум.

Он предусматривает, что тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать в этом отопительном сезоне. Кроме того, Нафтогаз разработает и внедрит до 1 сентября 2021 года долгосрочные ценовые предложения на природный газ для предприятий теплоснабжения.

Источник: Верховная Рада

Фото: УНИАН

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