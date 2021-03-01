PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Рада може зібратися на позачергове засідання через тарифні питання – Разумков

Нардепи можуть зібратися на позачергове пленарне засідання для розгляду законопроектів, пов’язаних з тарифною політикою і питаннями житлово-комунального господарства.

Дмитрий Разумков

Про це під час погоджувальної ради заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

– Питання, яке хвилює українців, пов’язане з житлово-комунальним сектором. Зокрема, тарифні проблеми, які також сьогодні бентежать людей. Знаю, що є законопроекти, які включені до порядку денного засідань тижня, – зазначив він.

Читайте
Відмови від щеплення і знищення вакцин: Рада заслухає МОЗ щодо імунізації

Він зазначив, що є пропозиція декількох депутатських фракцій та груп про проведення позачергового засідання, пов’язаного з низкою законопроектів, які допомогли б врегулювати це питання у сфері ЖКГ.

На початку лютого цього року Кабмін, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Нафтогаз і всі міські голови уклали меморандум.

Він передбачає, що тарифи на тепло та гарячу воду не підвищуватимуть у цьому опалювальному сезоні. Крім того, Нафтогаз розробить та запровадить до 1 вересня 2021 року довгострокові цінові пропозиції на природний газ для підприємств теплопостачання.

Джерело: Верховна Рада

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка