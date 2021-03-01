Рада може зібратися на позачергове засідання через тарифні питання – Разумков

Нардепи можуть зібратися на позачергове пленарне засідання для розгляду законопроектів, пов’язаних з тарифною політикою і питаннями житлово-комунального господарства.

Про це під час погоджувальної ради заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

– Питання, яке хвилює українців, пов’язане з житлово-комунальним сектором. Зокрема, тарифні проблеми, які також сьогодні бентежать людей. Знаю, що є законопроекти, які включені до порядку денного засідань тижня, – зазначив він.

Він зазначив, що є пропозиція декількох депутатських фракцій та груп про проведення позачергового засідання, пов’язаного з низкою законопроектів, які допомогли б врегулювати це питання у сфері ЖКГ.

На початку лютого цього року Кабмін, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Нафтогаз і всі міські голови уклали меморандум.

Він передбачає, що тарифи на тепло та гарячу воду не підвищуватимуть у цьому опалювальному сезоні. Крім того, Нафтогаз розробить та запровадить до 1 вересня 2021 року довгострокові цінові пропозиції на природний газ для підприємств теплопостачання.