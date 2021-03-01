Верховная Рада в пятницу, 5 марта, во время Часа вопросов к правительству заслушает министра здравоохранения Украины Максима Степанова относительно ситуации с вакцинацией в Украине.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко.

По его словам, заслушать главу Минздрава нужно для того, чтобы понять готовность правительства и министерства относительно процесса вакцинации населения Украины.

Кроме того Корниенко напомнил, что вакцинация уже началась и есть разная противоречивая информация, что саму вакцина, о которой мечтали, теперь вынуждены уничтожать, поскольку ее не успевают применять.

— Нам надо понимать, как процессы настроены, почему медики отказываются вакцинироваться, — отметил заместитель главы фракции Слуга народа.

Вакцинация в Украине

Вакцинация в Украине началась с 24 февраля. По состоянию на 28 февраля уже получили прививки 3 141 человек.

В течение субботы, 27 февраля, прививки активно делали в трех регионах страны — Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Больше всего людей за день вакцинировали в Донецкой области.

За весь период вакцинации больше всего прививок сделали в Черкасской области — 270 украинцев.