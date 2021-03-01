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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Украинские суды стали главной преградой для иностранных инвесторов — Маасикас

Главной преградой для иностранных инвесторов в Украине стала судебная система, реформа которой еще не завершена.

маті маасікас

Такое мнение во время форума Украина 30. Развитие правосудия сообщил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

— Доверие к судебной системе — не просто внутреннее дело Украины. И неудивительно, что судебная система стала преградой номер один для иностранных инвесторов. Могут быть разные налоговые системы, к ним можно подстроиться, но каждый потенциальный инвестор должен быть уверен: если что-то пойдет не так, он добьется справедливости. Сегодня Украина не дает уверенности в таком исходе, — отметил он.

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Кроме того, Матти Маасикас добавил, что судебная система, которая имеет недостатки, подрывает доверие граждан к Украине как к государству. Ведь человек ожидает от государства защиты и справедливого отношения.

В то же время на форуме президент Владимир Зеленский анонсировал реформу правосудия. В частности, глава государства сообщил, что в Украине появится суд присяжных. Сейчас готовы уже два законопроекта, которые дадут старт его работе.

Также президент отметил, что важно восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей, а также усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия.

Фото: Украина 30

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