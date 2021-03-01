Українські суди стали головною перепоною для іноземних інвесторів – Маасікас

Головною перепоною для іноземних інвесторів в Україні стала судова система, реформу якої ще не завершили.

Таку думку під час форуму Україна 30. Розвиток правосуддя повідомив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

– Довіра до судової системи – не просто внутрішня справа України. І не дивно, що судова система стала перепоною номер один для іноземних інвесторів. Можуть бути різні податкові системи, до них можна підлаштуватися, але кожен потенційний інвестор повинен бути впевнений: якщо щось піде не так, він доб’ється справедливості. Сьогодні Україна не дає упевненості в такому результаті, – зазначив він.

Крім того, Матті Маасікас додав, що судова система, яка має недоліки, підриває довіру громадян до України як держави. Адже людина очікує від держави захисту і справедливого ставлення.

Водночас під час форуму президент Володимир Зеленський анонсував реформу правосуддя. Зокрема, глава держави повідомив, що в Україні з’явиться суд присяжних. Наразі готові вже два законопроекти, що дадуть старт його роботі.

Також президент наголосив на тому, що важливо відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також вдосконалити процедуру добору кандидатів до Вищої ради правосуддя.

Фото: Україна 30