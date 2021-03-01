Верховна Рада у п’ятницю, 5 березня, під час Години запитань до уряду заслухає міністра охорони здоров’я України Максима Степанова щодо ситуації з вакцинацією в Україні.

Про це повідомив перший заступник глави фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

За його словами, заслухати очільника МОЗ потрібно для того, аби зрозуміти готовність уряду та міністерства щодо процесу вакцинування населення України.

Окрім того Корнієнко нагадав, що вакцинація вже розпочалася і є різна суперечлива інформація, що та сама вакцина, про яку мріяли, тепер змушена знищуватися, оскільки її не встигають застосовувати.

– Нам треба розуміти, як процеси налаштовані, чому медики відмовляються вакцинуватися, – зазначив заступник голови фракції Слуга народу.

Вакцинація в Україні

Вакцинація в Україні розпочалася з 24 лютого. Станом на 28 лютого вже отримали щеплення 3 141 особа.

Протягом суботи, 27 лютого, щеплення активно тривало у трьох регіонах країни – Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Найбільше людей за день вакцинували у Донецькій області.

За увесь період вакцинації найбільше щеплень зробили у Черкаській області – 270 українцям.