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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Зеленский отстранил Тупицкого с поста судьи КСУ на месяц

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Александра Тупицкого от должности судьи КСУ с 28 февраля на один месяц.

Тупицький

Соответствующий указ №79/2021 опубликовали на сайте президента. Ранее Тупицкому сообщили о подозрении в ложных показаниях и подкупе свидетеля, а также отстранили от должности судьи КСУ на два месяца.

Тупицкого вызвали 28 декабря 2020 года в Офис генпрокурора для допроса по делам Майдана, однако он не пришел.

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27 октября 2020 года КСУ признал неконституционными несколько положений закона О предотвращении коррупции и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Вскоре Верховная Рада создала и поддержала ряд законопроектов для выхода из конституционного кризиса. В частности, законопроект No4470, согласно которому НАПК смог возобновить полноценную работу. Также законопроект No4471, в котором уточнили полномочия НАПК относительно судей КСУ.

В чем подозревают Тупицкого

ГБР сообщило о подозрении судье Конституционного суда Украины Александру Тупицкому. Его обвиняют в даче ложных показаний и препятствовании работы правоохранительных органов.

По данным ГБР, Тупицкий после сообщения о подозрении имитирует его невручение и продолжает в обычном режиме ходить на работу.

Тупицкому сообщили подозрение по статье 384 (Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) и статье 386 (Препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) УК Украины.

Фото: КСУ

Источник: Офис президента

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