Запровадження суду присяжних: Зеленський анонсував реформу правосуддя

Президент Володимир Зеленський на форумі Україна 30. Розвиток правосуддя окреслив дві головні проблеми судової системи, які послабляють Україну, та назвав шляхи для їх вирішення.

– Перша група – нагальні проблеми, що потребують термінового “лікування”. Зокрема, нестача нових суддів та як наслідок – надмірне навантаження на систему і проблеми з доступом до правосуддя. Через відсутність майже третини суддів, громадяни змушені місяцями і роками очікувати на розгляд справ, – наголосив глава держави.

На його думку, в цьому контексті важливо відновити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також вдосконалити процедуру добору кандидатів до Вищої ради правосуддя.

– Водночас робота обох цих органів дійсно потребує суттєвого вдосконалення. Систему мають заповнити професійні порядні судді, які зможуть змінити стійке, на жаль, негативне ставлення людей до цієї професії та відновити довіру до судової гілки влади, – вважає президент.

До другої групи проблем Зеленський відніс брак доброчесних та незалежних суддів, а це, як вважає президент, потребує глибинних змін, зокрема законодавчих.

– Ще один виклик – це усунення зловживань та забезпечення прозорості суду. Я вважаю, що дієвим кроком на цьому шляху можуть стати IT-рішення. За аналогією з держпослугами в смартфоні ми прагнемо і зробимо Суд у смартфоні. Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, мінімізує корупцію та зловживання, – пояснив він.

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Зеленський також анонсував запровадження народовладдя, одним з його інструментів є суд присяжних.

– Наразі готові вже два законопроекти, що дадуть старт його роботі. Однак ми розуміємо, що суд присяжних не тільки підвищує віру до правосуддя – це й велика відповідальність за долю учасників процесу. Тому модель і формат суду присяжних в Україні будуть детально обговорюватися, – розповів глава держави.

На форумі Зеленський заявив про створення суду у смартфоні.

За його словами, більшість бюрократичних процедур перейдуть у формат онлайн, що прискорить судовий процес та мінімізує корупцію.