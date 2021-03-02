Текущий отопительный сезон постепенно подходит к концу, а с ним – и действие предельной цены на газ. Не выше 6,99 грн за кубометр топливо будет стоить всего до 31 марта.

А уже с апреля, с окончанием отопительного сезона, рынок должен вернуться к обычному режиму работы — на цены будет влиять, прежде всего, баланс спроса и предложения, а также конкуренция между поставщиками.

Однако, чтобы избежать внезапных сезонных колебаний в будущем, правительство предложило взять за базовый продукт именно годовые, а не месячные тарифы.

Защита от резких колебаний

Премьер-министр Денис Шмыгаль запуск таких годовых предложений анонсирует во втором квартале этого года. 2 марта глава правительства провел совещание по этому поводу с участием и. о. министра энергетики Юрия Витренко, председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка и председателя правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева.

– Открытие рынка газа в Украине стало важным и нужным шагом, что за счет конкуренции должен демонополизировать отрасль и дать возможность людям выбирать лучшего и наиболее выгодного для себя поставщика. Следующим шагом должен стать годовой продукт на газ, чтобы люди заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли рассчитывать свои расходы, — отметил премьер-министр.

Шмыгаль подчеркнул, что население не должно ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа. Поэтому годовой продукт, который, по его словам, используют все развитые мировые государства, защитит население от резких колебаний цен.

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Кроме того, речь идет не только о владельцах индивидуальных котлов, но и о жителях многоквартирных домов с централизованным отоплением. Премьер поручил главе НКРЭКУ провести совещание с представителями теплокоммунэнерго для обсуждения механизмов запуска годового продукта для предприятий теплокоммунэнерго.

Напомним, до сих пор, по данным информационно-консультационного центра ГазПравда, сезонные тарифные планы на поставку газа в Украине предлагали лишь несколько компаний, а полноценный годовой тариф с помесячной оплатой равными частями — только государственный Нафтогаз. Те потребители, которые воспользовались таким предложением, даже в текущем отопительном сезоне платят от 4,73 грн до 6,45 грн за кубометр — в зависимости от даты подключения.

– С апреля 2021 года и в дальнейшем мы планируем обновить этот продукт и добавить продукты с фиксированной ценой на 6 и 24 месяцев в дополнение к обычным месячным продуктам, — анонсирует главный исполнительный директор Группы Нафтогаз Отто Ватерландер.

Однако теперь годовые предложения станут обязательным базовым продуктом для всех газоснабжающих компаний. То есть у потребителей будет выбор: выбрать тариф, который будет меняться ежемесячно, или же — ежеквартально или вообще один раз в год. Последний вариант — самый лучший для прогнозирования затрат и позволяет избежать сезонных колебаний цен на топливо. Именно его и хотят сделать базовым.

– Благодаря продуктам с фиксированной ценой бытовые потребители смогут избегать неожиданных колебаний рыночных цен в будущем. С помощью фиксированных цен Нафтогаз Украины (или конкуренты, которые последуют нашему примеру) будут “страховать” бытовых потребителей от ежедневных колебаний цен на рынке газа, — отмечает Ватерландер.

Годовые тарифы — уже с мая

Тем временем Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает ввести годовые тарифы уже с мая.

При этом цены на топливо компании будут фиксировать на целый год (с 1 мая текущего года по 30 апреля следующего).

Согласно проектам постановлений регулятора, годовую цену на природный газ компании будут обязаны сообщить бытовым потребителям до 25 апреля, опубликовав ее на своих сайтах. А права изменить базовую годовую цену в течение этого периода у поставщика не будет.

– Вышеупомянутые изменения будут способствовать защите прав бытовых потребителей в части стабилизации цен на природный газ в условиях открытия рынка природного газа и развития конкуренции на нем, — говорится в обосновании проекта постановления НКРЭКУ.

В то же время поставщики природного газа смогут предлагать и другие коммерческие предложения для потребителей, условия которых могут отличаться от цены и обязательных условий базового годового предложения.

Таким образом, месячные или сезонные тарифные предложения не исчезнут. И потребители смогут выбрать их по желанию.

При этом условия любого коммерческого предложения, в отличие от базового годового, поставщик имеет право изменить. Но сообщить об этом потребителю он обязан не позднее чем за один месяц.

Указанное постановление НКРЭКУ еще предстоит принять на своем заседании и обнародовать на сайте.

Сложности прогнозирования

Правда, как отмечают эксперты, время для введения годовых предложений без возможности изменить их цену — не самое лучшее. Ведь спрогнозировать стоимость ресурса сейчас на целый год вперед — очень трудно. Поэтому компании вынуждены или закладывать в будущую цену все возможные риски, или ориентироваться на среднесрочные прогнозы, но подвергать себя непредсказуемым колебаниям и нести убытки по итогам всего года.

– Идея перехода на базовый годовой тариф с мая является довольно странной и лишена рыночной логики, — считает координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Гражданской сети Опора Татьяна Бойко. — Ведь газ дешевеет летом, и именно тогда поставщики смогут закупить такой ресурс на оптовом рынке, соответственно, сформировать свою ценовую политику. А спрогнозировать, как поведет себя рынок и определить годовую цену именно в апреле, будет слишком рискованно для большинства поставщиков. Считаю, что это может “выбросить с рынка” ряд компаний. Хотя сама идея признать базовой годовую, а не месячную цену, имеет право на существование. Но это было бы логичнее сделать с осени 2021 года.

Поэтому прогнозировать, сколько именно будет стоить газ с мая этого года по конец апреля следующего, сейчас просто бессмысленно. Ситуация прояснится разве в конце апреля, когда компании планируют обязать объявить свои базовые годовые предложения. Хотя участники рынка не в восторге от такой перспективы.

– Нам как поставщику нравится идея годовых тарифов. Это дает спокойствие потребителям и прогнозируемые объемы для поставщиков. Однако рассчитывать годовые тарифы в апреле — рано, — объясняет соучредитель онлайн-сервиса покупки газа и электроэнергии MEGAWATT Константин Башкаленко. — Цена на газ еще не оптимальна, поэтому потребители не получат лучших возможных условий. Главный нюанс в том, что поставщики не знают, когда именно будет лучшее время покупать газ под годовые тарифы. Возможно, в мае, а возможно — в июле.

По мнению участников рынка, годовые предложения целесообразнее было бы формировать перед началом следующего отопительного сезона, а не в конце нынешнего.

– Тогда каждый поставщик будет иметь время предложить лучшие условия, а потребители — выбирать, — считает Башкаленко.

Кроме того, как добавляет Татьяна Бойко, проект постановления НКРЭКУ предусматривает, что для изменения пакета (если потребитель хочет перейти на месячную или сезонную цену) нужно заново подать заявку — даже если потребитель не планирует менять поставщика.

– Такая идея является абсурдной. Остается надеяться, что это — только проект, а окончательное решение будет существенно доработано, — подытожила Бойко.