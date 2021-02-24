По 6,99 грн и ниже: стали известны цены на газ в марте

Большинство газоснабжающих компаний по состоянию на утро 24 февраля уже обнародовало свои цены на март.

Они прогнозируемо не превышают 6,99 грн за кубометр. Ведь до конца марта правительство ввело действие предельной цены. Однако устанавливать ценник ниже компаниям не запрещали.

Как и в январе, восемь компаний воспользовались таким правом, установив цены от 6,70 грн до 6,97 грн за кубометр, сообщает информационно-консультационный центр ГазПравда.

Напомним, что газоснабжающие компании должны обнародовать стоимость газа за пять дней до начала месяца поставки, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.

Лучшее предложение на март – 6,70 грн за кубометр – подготовила компания Megawatt. Это на 9 коп. меньше, чем в феврале и январе.

Только на 5 коп. дороже – по 6,75 грн за куб – предложила компания Агросинтез Трейдинг. Это на 7 коп. выгоднее их февральского предложения.

На третьем месте с ценой 6,80 грн за кубометр – компания Энергетические ресурсы Украины. Это на 10 коп. меньше, чем в феврале.

Далее с предложением 6,86 грн за кубометр – газоснабжающая компания Нафтогаз Украины.

6,88 грн за куб предлагает Эвода Трейд, 6,90 грн – Газпромпостач, по 6,97 – Волыньелектро Сбыт и Закарпатье Энергосбыт.

Эти компании оставили свои цены на март на февральском уровне.

Остальные же поставщики (в том числе региональные газсбыты, аффилированные с облгазами) предложили 6,99 грн за кубометр.

Отметим, что цены указаны с НДС, но без учета стоимости распределения. Ведь за доставку газа потребители платят облгазам напрямую.

С апреля вернется рыночная цена

Напомним, что с начала февраля по конец марта правительство установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. А потом к этой границе поставщики снизили еще и январские ценники – уже задним числом.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что решение об установлении предельной цены на газ не означает, что правительство отказывается от развития рынка газа в Украине.

Поэтому уже с апреля этого года, с окончанием отопительного сезона, рынок должен вернуться к обычному режиму работы – на цены будет влиять прежде всего баланс спроса и предложения, а также конкуренция между поставщиками.

Поэтому цены на газ снова станут рыночными, что будет способствовать развитию отрасли. А уязвимых потребителей обещают защитить благодаря адресным монетизированным субсидиям.

Вместо регулируемой цены – адресные субсидии

В частности, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в феврале сообщил, что в этом году государство направит на субсидии более 36,6 млрд гривен.

— Что касается структуры, куда идут эти деньги и где эта помощь нужна: мы понимаем, конечно, в отопительный сезон это тепло – теплоснабжение, горячая вода, электроэнергия, там, где платежки растут в холодный период, для тех, кто использует электроэнергию для отопления, – сказал министр на Всеукраинском форуме Украина 30. Платежка.

В целом государство в условиях роста тарифов поддерживает треть домохозяйств, добавила министр социальной политики Марина Лазебная.

— 73% субсидиантов, а это 3 млн домохозяйств, не платят более 10% своих доходов. Средний размер субсидий в январе составлял 2 200 грн. Если мы возьмем льготников 1,8 млн людей и субсидиантов 3 млн человек, то уже увидим – это почти 5 млн человек, то есть треть домохозяйств Украины поддерживается государством в условиях роста тарифов, – отметила Марина Лазебная.

А следующий шаг – это создание единой национальной базы всех потребителей энергоресурсов, чтобы идентифицировать всех уязвимых потребителей, нуждающихся в адресной помощи. В таком случае вместо регулирования цены для всех – и богатых, и бедных – правительство сможет помогать адресными дотациями именно уязвимым потребителям. Это поможет избежать социальной напряженности без лишнего вмешательства в рыночные механизмы, считают специалисты.

От месячного тарифа – к годовому

Кроме того, в течение весны и лета правительство ожидает от всех газоснабжающих компаний представления годовых тарифов на газ. В таком случае у потребителей будет выбор: выбрать тариф, который будет меняться ежемесячно, или же – ежеквартально или вообще 1 раз в год. Последние варианты – лучшие для прогнозирования расходов семейного бюджета и позволяют избежать сезонных колебаний цен на топливо.

Напомним, до сих пор сезонные тарифные планы на поставку газа в Украину предлагали лишь несколько компаний, а полноценный годовой тариф с помесячной оплатой равными частями – только государственный Нафтогаз. Те потребители, которые воспользовались таким предложением, даже сейчас, зимой, платят от 4,73 грн до 6,45 грн за кубометр – в зависимости от даты подключения.

По мнению экспертов, именно такие, годовые предложения должны стать основным продуктом газоснабжающих компаний уже с этой весны.

— Следует обеспечить наличие годового тарифа в обязательном формате для всех поставщиков. Мы должны провести дискуссию с регулятором, участниками рынка и обсудить возможность введения годовой цены как базовой. Чтобы потребитель получал годовую цену по умолчанию, а уже по собственному желанию мог перейти на месячную или квартальную. Эта цена будет отличаться в большую сторону от летней, но в меньшую от зимней. Таким образом, для потребителя цена будет выравниваться в течение года, – объяснил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

Цена на газ в марте

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в марте покупать газ по цене от 6,70 грн до 6,99 грн за кубометр — с учетом правительственного ограничения цены.

Наименьшую цену на газ в марте своим потребителям предложила энергетическая компания Megawatt — 6,70 грн за 1 м³, а также Агросинтез Трейдинг — 6,75 грн за 1 м³. Еще несколько компаний установили на март цены ниже предельного тарифа, установленного правительством.