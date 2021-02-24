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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Дячкіна |

Газопоставляющие компании обнародовали цены для населения на март

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в марте покупать газ по цене от 6,70 до 6,99 грн за кубометр — с учетом правительственного ограничения цены.

вогонь огонь

Об этом говорится на сайте консультационного центра для населения ГазПравда.

Наименьшую цену в марте своим потребителям предложила энергетическая компания Мегаватт энерго сервисная компания — 6,70 грн за 1 м³, а также Агросинтез Трейдинг — 6,75 грн за 1 м³.

Еще несколько компаний установили на март цены ниже предельного тарифа, установленного правительством:

  • ПК Энергетические ресурсы Украины — 6,80 грн;
  • Нафтогаз Украины — 6,86 грн;
  • Евода трейд КП Луцкводоканал — 6,88 грн;
  • Газпромпостач — 6,9 грн;
  • Волыньэлектро сбыт — 6,97 грн;
  • Закарпатье энергосбыт — 6,97 грн.
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Цены других поставщиков газа, которые обслуживают большую часть населения Украины, не превышают утвержденную правительством предельную цену и составляют 6,99 грн за 1 куб. м.

В январе газоснабжающие компании продавали населению газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, а максимальная цена выше декабрьской на 20,5%.

Впоследствии правительство установило предельную цену на газ в размере 6,99 грн за кубометр, которая будет действовать до 31 марта 2021 года.

В то же время НКРЕКУ ограничила тарифы на транспортировку предельной цене 1,79 грн за 1 куб. м.

Источник: ГазПравда

Фото: Pixabay

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