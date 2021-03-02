Поточний опалювальний сезон поступово добігає кінця, а з ним – і дія граничної ціни на газ. Не вище 6,99 грн за кубометр паливо коштуватиме лише до 31 березня.

А вже з квітня, з закінченням опалювального сезону, ринок має повернутися до звичайного режиму роботи – на ціни впливатиме насамперед баланс попиту і пропозиції, а також конкуренція між постачальниками.

Однак, аби уникнути раптових сезонних коливань у майбутньому, уряд запропонував узяти за базовий продукт саме річні, а не місячні тарифи.

Захист від різких коливань

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запуск таких річних пропозицій анонсує в другому кварталі цього року. 2 березня глава уряду провів нараду з цього приводу за участі в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка, голови НКРЕКП Валерія Тарасюка та голови правління НАК Нафтогаз Україна Андрія Коболєва.

– Відкриття ринку газу в Україні стало важливим і потрібним кроком, що за рахунок конкуренції має демонополізувати галузь та дати можливість людям обирати найкращого і найвигіднішого для себе постачальника. Наступним кроком має стати річний продукт на газ, аби люди укладали контракти за фіксованою ціною на цілий рік та могли прогнозувати свої витрати, – зазначив прем’єр-міністр.

Шмигаль підкреслив, що населення не повинне щомісяця відстежувати, як змінюються ціни на ринку газу. Тому річний продукт, який, за його словами, використовують усі розвинені світові держави, захистить населення від різких коливань цін.

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Крім того, йдеться не лише про власників індивідуальних котлів, а й про мешканців багатоквартирних будинків із централізованим опаленням. Прем’єр доручив голові НКРЕКП провести нараду з представниками теплокомуненерго для обговорення механізмів запуску річного продукту для підприємств теплокомуненерго.

Нагадаємо, дотепер, за даними інформаційно-консультаційного центру ГазПравда, сезонні тарифні плани на постачання газу в Україні пропонували лише кілька компаній, а повноцінний річний тариф із помісячною оплатою рівними частинами – лише державний Нафтогаз. Ті споживачі, які скористалися такою пропозицією, навіть у поточному опалювальному сезоні платять від 4,73 грн до 6,45 грн за кубометр – залежно від дати підключення.

– Із квітня 2021 року і в подальшому ми плануємо оновити цей продукт і додати продукти з фіксованою ціною на 6 і 24 місяців на додачу до звичайних місячних продуктів, – анонсує головний виконавчий директор Групи Нафтогаз Отто Ватерландер.

Однак тепер річні пропозиції стануть обов’язковим базовим продуктом для всіх газопостачальних компаній. Тобто в споживачів буде вибір: обрати тариф, який буде змінюватися щомісяця, або ж – щокварталу чи взагалі 1 раз на рік. Останній варіант – найкращий варіант для прогнозування витрат та дозволяє уникнути сезонних коливань ціни на паливо. Саме його й хочуть зробити базовим.

– Завдяки продуктам з фіксованою ціною побутові споживачі зможуть уникати несподіваних коливань ринкових цін в майбутньому. За допомогою фіксованих цін Нафтогаз України (або конкуренти, які наслідуватимуть наш приклад) будуть “страхувати” побутових споживачів від щоденних коливань цін на ринку газу, – наголошує Ватерландер.

Річні тарифи – вже з травня

Тим часом Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пропонує запровадити річні тарифи вже з травня.

Водночас ціни на паливо компанії фіксуватимуть на цілий рік (з 1 травня поточного року до 30 квітня наступного).

Згідно з проектами постанов регулятора, річну ціну на природний газ компанії будуть зобов’язані довести до відома побутових споживачів до 25 квітня, опублікувавши її на своїх вебсайтах. А змінити базову річну ціну протягом цього періоду постачальник не матиме права.

– Вищезазначені зміни сприятимуть захисту прав побутових споживачів в частині стабілізації цін на природний газ в умовах відкриття ринку природного газу та розвитку конкуренції на ньому, – йдеться в обґрунтуванні проекту постанови НКРЕКП.

Водночас постачальники природного газу матимуть можливість пропонувати й інші комерційні пропозиції для споживачів, умови яких можуть відрізнятися від ціни та обов’язкових умов базової річної пропозиції.

Таким чином, місячні чи сезонні тарифні пропозиції не зникнуть. І споживачі зможуть обрати їх за бажанням.

При цьому умови будь-якої комерційної пропозиції, на відміну від базової річної, постачальник матиме право змінити. Але повідомити про це споживача він зобов’язаний не пізніше ніж за один місяць.

Зазначену постанову НКРЕКП ще має ухвалити на своєму засіданні та оприлюднити на сайті.

Складнощі прогнозування

Щоправда, як наголошують експерти, час для запровадження річних пропозицій без змоги змінити їх ціну – не найкращий. Адже спрогнозувати вартість ресурсу зараз на цілий рік наперед – надзвичайно важко. Тож компанії муситимуть або закладати в майбутню ціну всі можливі ризики, або орієнтуватися на середньострокові прогнози, але наражатися на непередбачувані коливання й нести збитки за підсумками всього року.

– Ідея переходу на базовий річний тариф із травня є досить дивною й позбавлена ринкової логіки, – вважає координатор житлово-комунальних й енергетичних програм Громадської мережі Опора Тетяна Бойко. – Адже газ дешевшає влітку, й саме тоді постачальники зможуть закупити такий ресурс на оптовому ринку, відповідно, сформувати свою цінову політику. А спрогнозувати, як поведе себе ринок і визначити річну ціну саме в квітні, буде надто ризиковано для більшості постачальників. Вважаю, що це може “викинути з ринку” низку компаній. Хоча сама ідея визнати базовою річну, а не місячну ціну, має право на існування. Але це було би логічніше зробити з осені 2021 року.

Тому прогнозувати, скільки саме коштуватиме газ із травня цього року до кінця наступного, нині просто безглуздо. Ситуація проясниться хіба наприкінці квітня, коли компанії планують зобов’язати оголосити свої базові річні пропозиції. Хоча учасники ринку не в захваті від такої перспективи.

– Нам як постачальнику подобається ідея річних тарифів. Це дає спокій споживачам та прогнозовані обсяги для постачальників. Проте розраховувати річні тарифи у квітні – зарано, – пояснює співзасновник онлайн-сервісу покупки газу й електроенергії MEGAWATT Костянтин Башкаленко. – Ціна на газ ще не оптимальна, тож споживачі не отримають найкращих можливих умов. Головний нюанс у тому, що постачальники не знають, коли саме буде кращий час купувати газ під річні тарифи. Можливо, в травні, а можливо – в липні.

На думку учасників ринку, річні пропозиції доцільніше було б формувати перед початком наступного опалювального сезону, а не в кінці нинішнього.

– Тоді кожен постачальник матиме час запропонувати кращі умови, а споживачі – обирати, – вважає Башкаленко.

Крім того, як додає Тетяна Бойко, проект постанови НКРЕКП передбачає, що для зміни пакету (якщо споживач хоче перейти на місячну чи сезонну ціну) потрібно заново подати заявку – навіть, якщо споживач не планує змінювати постачальника.

– Така іде є абсурдною. Залишається сподіватися, що це – лише проект, а остаточне рішення буде суттєво доопрацьоване, – підсумовує Бойко.