Глава НАПК направил в суд протоколы на Тупицкого

Глава НАПК Александр Новиков направил в Голосеевский суд города Киева два протокола об административном нарушении относительно Александра Тупицкого, которого отстранили от должности судьи КСУ.

Протоколы касаются конфликта интересов при принятии решения о неконституционности электронного декларирования и относительно умышленного сокрытия в декларации недвижимости, которая находится в городе Ялта Автономной Республики Крым.

Тупицкого подозревают в нарушении требований финансового контроля и требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. В законодательстве Украины предусмотрен штраф до 2,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан и/или лишение права заниматься определенной деятельностью до одного года за такие действия.

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1 октября 2020 НАПК выявило, что Тупицкий не указал в электронной декларации свой участок в Крыму, и направило запрос с просьбой объяснить ситуацию с этой недвижимостью. Согласно действующему законодательству в декларации указываются сведения о недвижимости, которая, в частности находится в аренде даже у членов семьи субъекта декларирования.

27 октября Тупицкий проголосовал за решение о неконституционности права НАПК составлять протоколы. Впоследствии ВР возобновила это право.

Тупицкого отстранили с должности судьи КСУ

Президент Украины отстранил Александра Тупицкого с должности судьи КСУ с 28 февраля на один месяц. Перед этим его отстранили от этой должности сроком на два месяца.

Ранее Тупицкому сообщили о подозрении в лжесвидетельстве и подкупе свидетеля. Его вызвали 28 декабря 2020 года в Офис генпрокурора для допроса по делам Майдана, однако тогда он не пришел.

Фото: КСУ

Источник: НАПК