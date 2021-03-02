Голова НАЗК направив до суду протоколи на Тупицького

Голова НАЗК Олександр Новіков направив до Голосіївського суду міста Києва два протоколи про адміністративне порушення щодо Олександра Тупицького, якого відсторонили від посади судді КСУ.

Протоколи стосуються конфлікту інтересів під час прийняття рішення стосовно неконституційності електронного декларування та щодо умисного приховування в декларації нерухомості, яка розташовується у місті Ялта Автономної Республіки Крим.

Тупицького підозрюють у порушенні вимог фінансового контролю та вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. У законодавстві України передбачено штраф до 2,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та/або позбавлення права займатися певною діяльністю до одного року за такі дії.

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1 жовтня 2020 року НАЗК виявило, що Тупицький не вказав у електронній декларації свою ділянку в Криму, та надіслало запит з проханням пояснити ситуацію з цією нерухомістю. Згідно з чинним законодавством у декларації зазначаються відомості про нерухомість, яка, зокрема знаходиться в оренді навіть у членів родини суб’єкта декларування.

27 жовтня Тупицький проголосував за рішення щодо неконституційності права НАЗК складати протоколи. Згодом ВР відновила це право.

Тупицького відсторонили з посади судді КСУ

Президент України відсторонив Олександра Тупицького з посади судді КСУ з 28 лютого на один місяць. Перед цим його відсторонили від цієї посади терміном на два місяці.

Раніше Тупицькому повідомили про підозру у неправдивих свідченнях та підкупі свідка. Його викликали 28 грудня 2020 року в Офіс генпрокурора для допиту у справах Майдану, однак тоді він не прийшов.

Фото: КСУ

Джерело: НАЗК