ГБР сообщило о подозрении главе КСУ Тупицкому

ГБР сообщило о подозрении главе КСУ Александру Тупицкому. В частности, судью обвиняют в предоставление ложных свидетельств и препятствовании работы правоохранительных органов.

По данным ГБР, глава КСУ Александр Тупицкий после сообщения о подозрении имитирует ее невручение и продолжает посещать рабочее место.

Подозреваемый препятствует установлению истины в уголовном производстве и предоставляет подчиненным документы на запросы органа досудебного расследования.

Указом Президента Украины от 29 декабря 2020 No 607/2020 Александра Тупицкого отстранили от должности судьи и главы Конституционного Суда Украины на два месяца.

Тупицкому сообщили подозрение по статье 384 Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа и статье 386 Воспрепятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения УК Украины.

Главу КСУ отстранили от должности

Офис генпрокурора заявил, что отстранение от должности судьи КСУ Александра Тупицкого состоялось согласно действующему законодательству.

Ранее Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий и не предоставил документы об уважительности причин неявки.

Фото: КСУ