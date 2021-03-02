Пандемия коронавируса изменила не только привычки украинцев, но и внесла коррективы в наши вкусы на жилые. Когда был первый весенний локдаун, популярными стали загородные дома. Украинцы начали отказываться от своих тесных квартир в городе и переезжали в коттеджи у природы.

Это привело к снижению цен на таунхаусы в пригороде. За $50 тыс. стало вполне реально купить себе домик и наслаждаться собственным жильем у природы.

Однако в последнее время в украинцев становятся популярными не только загородные дома, но и смарт-квартиры. Они по площади могут быть не больше, чем номер в гостинице, но цена это оправдывает. Такое компактное жилье можно купить от $20 тыс.

Также с марта этого года в Украине заработала доступная программа от государства. И теперь в банках можно взять ипотеку всего под 7%. Этот вариант кажется довольно выгодным. Но все ли могут воспользоваться такой программой?

Эксперты говорят, что не все так просто и взять такой кредит может быть делом не из легких. Программа предусматривает, что заемщик за определенный период должен выплатить всю сумму с процентами, а остальные средства банка выплатит государство. В НБУ уверяют, что на 2021 год в бюджете уже заложено на это 2 млрд грн.

Кроме того, чтобы получить ипотеку, необходимо:

стать в очередь на получение жилья

совокупный доход семьи не должен превышать пять средних зарплат, а это не более 61 тыс. грн

купить жилье можно в новостройках, которые не старше 3 лет или вообще в недостроях

Регулироваться в таких случаях может даже метраж на человека.

Также специалисты предостерегают быть осторожным с такими кредитами, ведь неизвестно сможет ли государство поддерживать эту программу, когда сменится власть. Но все же эксперты считают, что ипотека будет набирать популярность среди украинцев.

Также в некоторых банках уже сообщили, что первые заемщики уже начали пользоваться новой программой и подписали договоры на ипотеку под 7%.