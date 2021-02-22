В 2021 году в Украине должна заработать программа ипотечных кредитов под 7%. Власти страны планируют постепенно упрощать ее, чтобы украинцы активно к ней присоединялись.

Об этом 22 февраля в ходе всеукраинского форума Украина 30. Инфраструктура заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Ипотека в этом году под 7% будет. Как мы обещали, в 2021 году она должна заработать. Не все так просто с этой ипотекой. Будем с каждым месяцем ее упрощать, чтобы люди могли приобщиться к ней, — отметил Владимир Зеленский.

Однако, по его словам, настоящего ипотечного бума в стране следует ожидать, когда ипотека будет под 5%, Украина к этому стремится.

Ипотека в Украине

В феврале 2021 года Кабмин принял изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов.

Речь идет о программе Доступная ипотека под 7%.

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Источник: Всеукраинский форум Украина 30. Инфраструктура