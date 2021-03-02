Пандемія коронавірусу змінила не лише звички українців, але й внесла корективи у наші житлові смаки. Коли був перший весняний локдаун, популярними стали заміські будинки. Українці почали відмовлятись від своїх затісних квартир у місті та переїжджали у котеджі біля природи.

Це призвело до зниження цін на таунгауси у передмісті. За $50 тис. стало цілком реально купити собі будиночок і насолоджуватись власним житлом біля природи.

Проте останнім часом в українців стають популярними не лише заміські будинки, але і смарт-квартири. Вони за площею можуть бути не більше, ніж номер у готелі, але ціна це виправдовує. Таке компактне житло можна купити від $20 тис.

Також із березня цього року в Україні запрацювала доступна програма від держави. І тепер у банках можна взяти іпотеку всього під 7%. Цей варіант здається доволі вигідним. Але чи всі можуть скористатись такою програмою?

Експерти кажуть, що не все так просто і взяти такий кредит може бути справою не з легких. Програма передбачає, що позичальник за певний період має виплатити всю суму з відсотками, а інші кошти банку виплатить держава. В НБУ запевняють, що на 2021 рік у бюджеті вже закладено на це 2 млрд грн.

Окрім того, щоб отримати іпотеку, потрібно:

стати у чергу на отримання житла

сукупний дохід родини не має перевищувати п’ять середніх зарплат, а це не більше 61 тис. грн

купити житло можна у новобудовах, які не старші 3 років або взагалі у недобудовах

Регулюватись у таких випадках може навіть метраж на людину.

Також фахівці застерігають бути обережним з такими кредитами, адже невідомо чи зможе держава підтримувати цю програму, коли зміниться влада. Але все ж експерти вважають, що іпотека набиратиме популярності серед українців.

Також в деяких банках вже повідомили, що перші позичальники вже почали користуватись новою програмою та підписали договори на іпотеку під 7%.