15 ноября отмечают День вторичной переработки, поэтому Факты ICTV рассказывают, какие семь шагов может сделать каждый человек для сохранения нашей планеты.

15 ноября в мире отмечается Всемирный день вторичной переработки, цель которого – привлечение внимания к проблеме отходов и загрязнения окружающей среды.

Каждый из нас способен внести свой вклад в сохранение и очищение нашей планеты, а как это сделать читайте – далее в материале.

Бутылка для воды

Многие из нас ежедневно покупают бутилированную воду. И это может сказаться на окружающей среде, ведь пластиковые бутылки разлагаются более 100 лет.

Приобретите многоразовую бутылку, в которую будете наливать воду дома из фильтра. Помимо того, что вы перестанете выбрасывать огромное количество пластика, вы еще и сэкономите на покупке воды.

Еда в контейнерах

Вместо того, чтобы в обеденный перерыв покупать готовую еду на вынос в кафе и ресторанах, берите ее из дома. Несложно готовить чуть больше, чтобы хватило на следующий день, или тратить по 15-30 минут на приготовление пищи вечером или утром.

Помимо это, покупка любого, даже самого дорогого контейнера для еды окупится быстро. Сами заметите, как станете тратить гораздо меньше денег на еду.



















День вторичной переработки: семь шагов к экологической жизни / 5 фотографий

Сумка для продуктов

Сейчас во многих магазинах можно приобрести экологичные сумки, которые к тому же прослужат гораздо дольше. Плюс вам не придется каждый раз думать о том, что пакет вот-вот порвется, поскольку сумка гораздо прочнее и надежнее.

Большие тары для продуктов

Выработайте привычку покупать большие упаковки макарон, риса, шампуня, жидкого мыла и тому подобное.

Купите контейнеры для хранения разных продуктов и пересыпайте или переливайте их. Это экологичнее, удобнее и экономичнее для вашего кошелька.

Сортировка мусора

В Киеве и многих других городах Украины есть специальные контейнеры для раздельного сбора мусора. Если видите их на пути, лучше воспользоваться ими. Стеклянную бутылку выбрасывайте в один контейнер, а бумажную упаковку от сэндвича – в другую.

Читайте: Вторичная переработка мусора в Киеве: цены и пункты приема (КАРТА)

Вещи из переработанных материалов

Блокноты, книги, упаковки, одежда – сейчас можно найти много вещей, изготовленных из переработанных материалов. И приятно, что такие вещи выглядят красиво. Лучше финансировать такие компании, чем те, которые о переработке даже не задумываются.

Сдача пластика

Физически тяжело не покупать продукты без пластика. Йогурты, овощи и фрукты, хлеб, напитки – всему этому нужна упаковка или пакет. Выход – собирать такой мусор в отдельный мешок и сдавать его на переработку.

Это может показаться трудным только сначала. В Украине есть большое количество компаний, принимающих на утилизацию не только пластик или стекло, но и резину, химикаты и древесину.

Если каждый по отдельности и все вместе будут делать эти маленькие шаги, то мы сможем компенсировать тот вред, который нанесли планете.

Ранее Факты ICTV рассказывали о киевских мультипликаторах, которые взялись создавать мультик из мусора и о мусоре. В рамках проекта пробки от бутылок, старая фотопленка и множество другого пластикового мусора получают новую, неожиданную жизнь.