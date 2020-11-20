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Факты / Украина / Общество
Зуєва Каріна |

Отходы горной промышленности разрешат использовать в строительстве — экологи

Новое законодательство об управлении отходами позволит использовать отходы горной промышленности в строительстве, сообщили в общественном формировании Экологический патруль.

Сообщается, что согласно проекту нового закона №2207-1д Об управлении отходами, который принят в первом чтении, уже не считаются отходами отходы добывающей промышленности, которые образовались в результате проведения разведывательных работ, добычи, обработки и хранения полезных ископаемых и разработки месторождений полезных ископаемых. Это позволит использовать их при строительстве.

Кроме того, вводится термин сортировка, расширенная ответственность производителя. Больше не считаются биологическими отходами трупы животных.

В то же время Экопатруль отмечает, что в законопроекте отсутствуют нормы, которые касаются отношений домохозяйств, упоминания об обязательном Договоре на вывоз мусора для населения или алгоритм взаимодействия, понятия инвентаризация отходов, технические паспорта отходов, реестровые карты отходов.

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Экопатруль отмечает, что законопроект в целом направлен на уменьшение отходов и предлагает механизмы, которые могут увеличить заинтересованность в переработке мусора во всех сферах. Однако отдельные положения все же стоит прописать детальнее, поэтому организация планирует нарабатывать поправки к тексту законопроекта ко второму чтению.

Отдельно хотим отметить противоречия относительно оператора, который будет предоставлять услуги по сбору бытовых отходов и осуществлять раздельный сбор. Почти все статьи закона направлены на монополию муниципальных служб. Мы обращали внимание на это еще на общественных слушаниях, но, к сожалению, не были услышаны, — отметили в организации, добавив, что дискуссия по этому вопросу продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что нардеп Гончаренко объявил о создании нового межфракционного объединения Читая энергия.

Источник: Uaprom.info

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