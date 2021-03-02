У світі боротьба проти поліетиленових пакетів і пластику триває вже понад десять років. Тоді як Україні про масштаби сміттєвої проблеми активно заговорили лише 5 років тому.

За останніми офіційними даними, Україна щорічно накопичує близько 12 млн тон сміття, з яких на переробку йде лише 600 тис.

Київщина. Поки що діючий полігон у селище Підгірці, за 27 км від Києва.

Захоронення сміття на полігонах – це позавчорашній день і весь цивілізований світ давно відійшов від такого способу поводження з відходами. Але в Україні на таких звалищах захоронюють 95% сміття.

У кожному великому місті знаходяться пункти прийому вторсировини. Але якщо скло та алюміній там ще приймають, то пластик – навряд чи. Але його приймають на сортувальній станції Україна без сміття.

Як здавати сміття? Зі склом все просто: відділити прозоре від кольорового. Трохи складніше із пластиковими пляшками, їх треба розфасувати за кольорами та ще й кришечки зняти. З металом – відділити бляшанки від консервних банок. А от з пластиком треба заморочитись.

Зубні щітки, пластикові упаковки без маркування, брудні поліетиленові пакети – все це не переробляється. Таке можна лише спалити, але утилізація платна.

Ідей, як утилізувати сміття в Україні десятки. На Вінниччині побудували завод, який виробляє з непотребу тротуарну плитку. Склад простий – 70% піску, 30 – поліетилену.

На Харківщині на паперовій фабриці створили перший в Україні паперовий екоскотч. На відміну від плівкової стрічки – він розчиняється за півроку. Виробляють такий з паперової упаковки.

Чим більше подібних стартапів, тим ближча Україна до Європи, а там, як відомо, сміття сортують усі.

Відходи гірничої промисловості

Нове законодавство про управління відходами дозволить використовувати відходи гірничої промисловості в будівництві, повідомили в громадському формуванні Екологічний патруль.

Повідомляється, що згідно з проектом нового закону №2207-1д Про управління відходами, який ухвалено в першому читанні, вже не вважаються відходами відходи добувної промисловості, які утворилися внаслідок проведення розвідувальних робіт, видобутку, обробки та зберігання корисних копалин і розробки родовищ корисних копалин. Це дозволить використовувати їх під час будівництва.