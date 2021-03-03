Курс доллара в Украине начал весну с резких колебаний. Так, 1 марта стоимость американской валюты была на уровне 27,93 за $1, а уже 2 числа она выросла на семь копеек и составила 28 грн за $1.
По состоянию на 3 марта, согласно данным НБУ, доллар снова подешевел и теперь стоит 27,93 грн $1. В обменниках американская валюта 3 марта также упала в цене. Купить доллар можно в среднем по 27,80-27,85 грн.
Хотя еще 2 марта в обменниках Киева американскую валюту продавали по цене 28,05-28,15 грн за $1.
Экономист Александр Хмелевский в комментарии Фактам ICTV говорит, что в целом в последние месяцы наблюдаются колебания валюты, когда курс за один день то растет, то падает.
Но он убежден, что реагировать на них и покупать или продавать доллар, не стоит. Поскольку курсовые колебания всего лишь указывают на то, что на рынке работают спекулянты, которые стремятся получить прибыль за счет них.
Также эксперт объясняет, что на подорожание доллара в начале марта повлияли выплаты по внешнему долгу. Однако уже сегодня гривна на межбанковском рынке немного укрепилась.
В то же время Александр Хмелевский предостерегает, что доминирующей тенденцией будет постепенное снижение курса гривны. Существенной девальвации в ближайшие два-три месяца ждать не стоит, поскольку Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы не допустить этого.
— Максимально курс весной может достичь 29 грн за $1. Однако из-за обострения экономического и политического кризиса давление на гривну будет расти. И не исключено, что в третьем-четвертом квартале произойдет существенная девальвация национальной валюты, — прогнозирует эксперт.
Резкие скачки курса доллара были и в начале 2021 года. Тогда гривна начала укрепляться за счет притока финансовых инвестиций, покупки украинских государственных ценных бумаг и благоприятной ситуации на внешних рынках.
Но стоит ли ждать такого укрепления в дальнейшем и каким будет курс доллара в Украине летом и до конца 2021 года — читайте в прогнозе экономистов в нашем материале.