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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Максимум 29 грн: прогноз курса доллара на весну

Курс доллара в Украине начал весну с резких колебаний. Так, 1 марта стоимость американской валюты была на уровне 27,93 за $1, а уже 2 числа она выросла на семь копеек и составила 28 грн за $1.

курс долара

По состоянию на 3 марта, согласно данным НБУ, доллар снова подешевел и теперь стоит 27,93 грн $1. В обменниках американская валюта 3 марта также упала в цене. Купить доллар можно в среднем по 27,80-27,85 грн.

Хотя еще 2 марта в обменниках Киева американскую валюту продавали по цене 28,05-28,15 грн за $1.

Экономист Александр Хмелевский в комментарии Фактам ICTV говорит, что в целом в последние месяцы наблюдаются колебания валюты, когда курс за один день то растет, то падает.

Но он убежден, что реагировать на них и покупать или продавать доллар, не стоит. Поскольку курсовые колебания всего лишь указывают на то, что на рынке работают спекулянты, которые стремятся получить прибыль за счет них.

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Также эксперт объясняет, что на подорожание доллара в начале марта повлияли выплаты по внешнему долгу. Однако уже сегодня гривна на межбанковском рынке немного укрепилась.

В то же время Александр Хмелевский предостерегает, что доминирующей тенденцией будет постепенное снижение курса гривны. Существенной девальвации в ближайшие два-три месяца ждать не стоит, поскольку Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы не допустить этого.

— Максимально курс весной может достичь 29 грн за $1. Однако из-за обострения экономического и политического кризиса давление на гривну будет расти. И не исключено, что в третьем-четвертом квартале произойдет существенная девальвация национальной валюты, — прогнозирует эксперт.

Резкие скачки курса доллара были и в начале 2021 года. Тогда гривна начала укрепляться за счет притока финансовых инвестиций, покупки украинских государственных ценных бумаг и благоприятной ситуации на внешних рынках.

Но стоит ли ждать такого укрепления в дальнейшем и каким будет курс доллара в Украине летом и до конца 2021 года — читайте в прогнозе экономистов в нашем материале.

Фото: НБУ

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