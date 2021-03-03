Во время масштабного исследования воды в реке Днепр специалисты обнаружили 21 загрязняющее вещество, в том числе тяжелые металлы.

По информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, в октябре 2020 года ученые взяли пробы из Днепра и его притоков — 27 проб воды и пять проб рыбы, исследование провели более чем 67 тыс. веществ.

— Определено 21 вещество-загрязнитель. Среди них 19 синтетических веществ: сельскохозяйственные ядохимикаты, фармацевтические препараты и вещество, используемое в парфюмерии — синтетический мускус. А также два тяжелых металла: цинк и медь, — отметила пресс-служба профильного ведомства.

В целом исследование выявило 161 загрязнитель в водах рек.

Загрязнители:

95 — в зоне сброса Киевводоканала (Бортническая станция аэрации);

87 — в реке Рось (влияние сточных вод Белоцерковвода);

66 — в реке Рось (Корсунь-Шевченковский);

56 — в реке Белоус (Чернигов).

В пробах рыбы обнаружили превышение уровня ртути возле Деснянского питьевого водозабора. Также в высоких концентрациях обнаружили антипирены — вещества, которые затрудняют возгорание материалов.

Загрязнение рек

В трех реках Украины зафиксировали превышение концентрации токсичности.

В Днепре, Днестре и Дону специалисты обнаружили пестициды, лекарства, а также тяжелые металлы.

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Источник: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины