Во время масштабного исследования воды в реке Днепр специалисты обнаружили 21 загрязняющее вещество, в том числе тяжелые металлы.
По информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, в октябре 2020 года ученые взяли пробы из Днепра и его притоков — 27 проб воды и пять проб рыбы, исследование провели более чем 67 тыс. веществ.
— Определено 21 вещество-загрязнитель. Среди них 19 синтетических веществ: сельскохозяйственные ядохимикаты, фармацевтические препараты и вещество, используемое в парфюмерии — синтетический мускус. А также два тяжелых металла: цинк и медь, — отметила пресс-служба профильного ведомства.
В целом исследование выявило 161 загрязнитель в водах рек.
Загрязнители:
- 95 — в зоне сброса Киевводоканала (Бортническая станция аэрации);
- 87 — в реке Рось (влияние сточных вод Белоцерковвода);
- 66 — в реке Рось (Корсунь-Шевченковский);
- 56 — в реке Белоус (Чернигов).
В пробах рыбы обнаружили превышение уровня ртути возле Деснянского питьевого водозабора. Также в высоких концентрациях обнаружили антипирены — вещества, которые затрудняют возгорание материалов.
Загрязнение рек
В трех реках Украины зафиксировали превышение концентрации токсичности.
В Днепре, Днестре и Дону специалисты обнаружили пестициды, лекарства, а также тяжелые металлы.
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Источник: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины