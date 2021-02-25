Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Пестициды, лекарства и тяжелые металлы: в трех реках Украины превышение токсичности

В трех реках Украины выявлено превышение концентрации токсичности. В Днепре, Днестре и Дону обнаружены десятки загрязнителей, в частности пестициды, лекарства, а также тяжелые металлы. Областные водоканалы шокированы новостью.

Проведенный скрининг воды стал возможным благодаря финансированию Европейского Союза. В водоемах было найдено чрезвычайно высокую концентрацию лекарственных препаратов, среди которых — антидепрессанты и лекарства против коронавируса.

В рыбе, которая плавает в киевском Днепре, найдена ртуть. Две точки, где происходит забор воды для питья, показали превышение пестицидов — в Новоград-Волынском Житомирской и в городе Полонное Хмельницкой области.

Читайте
В Украине начинают мониторинг за выбросами парниковых газов

Штрафы за загрязнение земель

В Украине увеличились штрафы за загрязнение земель. Денежные взыскания выросли в 4-6 раз, в зависимости от тяжести загрязнения.

Полученные средства пойдут на восстановление поврежденных ресурсов.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Органические ткани и корсеты Бриджертонов: эко-коллекция от 79-летней Вивьен Вествуд
Органические ткани и корсеты Бриджертонов: эко-коллекция от 79-летней Вивьен Вествуд
Потенциал в миллиарды гривен: Зеленский о развитии речных перевозок в Украине
Потенциал в миллиарды гривен: Зеленский о развитии речных перевозок в Украине
Штраф более 6 тыс. грн: Рада усилила наказание за выжигание сухой травы
Штраф более 6 тыс. грн: Рада усилила наказание за выжигание сухой травы
Провалились под лед: на реке на Днепропетровщине погибли мужчина и женщина
Провалились под лед: на реке на Днепропетровщине погибли мужчина и женщина
Превращение степей в пустыни: чем грозят изменения климата в Украине
Превращение степей в пустыни: чем грозят изменения климата в Украине
80% мировых компаний готовят отчетность об устойчивом развитии — обзор KPMG
80% мировых компаний готовят отчетность об устойчивом развитии — обзор KPMG
На STEM is FEM обсудили, как урбанистика может спасти человечество от эволюционного тупика
На STEM is FEM обсудили, как урбанистика может спасти человечество от эволюционного тупика
В Украине в 6 раз увеличились штрафы за загрязнение земель
В Украине в 6 раз увеличились штрафы за загрязнение земель
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка