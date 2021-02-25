Пестициды, лекарства и тяжелые металлы: в трех реках Украины превышение токсичности

В трех реках Украины выявлено превышение концентрации токсичности. В Днепре, Днестре и Дону обнаружены десятки загрязнителей, в частности пестициды, лекарства, а также тяжелые металлы. Областные водоканалы шокированы новостью.

Проведенный скрининг воды стал возможным благодаря финансированию Европейского Союза. В водоемах было найдено чрезвычайно высокую концентрацию лекарственных препаратов, среди которых — антидепрессанты и лекарства против коронавируса.

В рыбе, которая плавает в киевском Днепре, найдена ртуть. Две точки, где происходит забор воды для питья, показали превышение пестицидов — в Новоград-Волынском Житомирской и в городе Полонное Хмельницкой области.

Читайте В Украине начинают мониторинг за выбросами парниковых газов

Штрафы за загрязнение земель

В Украине увеличились штрафы за загрязнение земель. Денежные взыскания выросли в 4-6 раз, в зависимости от тяжести загрязнения.

Полученные средства пойдут на восстановление поврежденных ресурсов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.