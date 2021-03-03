Об использовании сотовой связи: Украина выйдет еще из одного договора СНГ

Украина официально выйдет еще с одного договора Содружества Независимых Государств.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Соответствующий законопроект Кабмин подал на рассмотрение Верховной Рады.
Речь идет о Соглашении о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой связи.
По словам Алексея Гончаренко, с тех пор, как соглашение было подписано, оно не вступило для Украины в практическую реализацию.
По состоянию на начало 2021 любые контакты со странами СНГ в этом направлении не происходит.
Украина выходит из соглашений СНГ
В конце февраля Украина вышла из двух соглашений СНГ, касающиеся гражданской авиации и использования общего воздушного пространства.
Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
СНГ или Содружество Независимых Государств — региональная международная организация, созданная почти сразу после распада Советского Союза.
Странами-членами СНГ стали практически все бывшие республики СССР. Негласным лидером организации является Российская Федерация.
СНГ — едва ли не единственная международная организация, которая устранилась от принятия ответственных политических решений.
После начала вооруженной агрессии РФ на Востоке Украины заявила о прекращении работы и голосований в рамках организации, и постепенно выходит из соглашений СНГ.