Об использовании сотовой связи: Украина выйдет еще из одного договора СНГ

Украина официально выйдет еще с одного договора Содружества Независимых Государств.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Соответствующий законопроект Кабмин подал на рассмотрение Верховной Рады.

Речь идет о Соглашении о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой связи.

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По словам Алексея Гончаренко, с тех пор, как соглашение было подписано, оно не вступило для Украины в практическую реализацию.

По состоянию на начало 2021 любые контакты со странами СНГ в этом направлении не происходит.

Украина выходит из соглашений СНГ

В конце февраля Украина вышла из двух соглашений СНГ, касающиеся гражданской авиации и использования общего воздушного пространства.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

СНГ или Содружество Независимых Государств — региональная международная организация, созданная почти сразу после распада Советского Союза.

Странами-членами СНГ стали практически все бывшие республики СССР. Негласным лидером организации является Российская Федерация.

СНГ — едва ли не единственная международная организация, которая устранилась от принятия ответственных политических решений.

После начала вооруженной агрессии РФ на Востоке Украины заявила о прекращении работы и голосований в рамках организации, и постепенно выходит из соглашений СНГ.