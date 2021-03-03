Про використання стільникового зв’язку: Україна вийде ще з однієї угоди СНД

Україна офіційно вийде ще з однієї угоди Співдружності Незалежних Держав.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Відповідний законопроект Кабмін подав на розгляд Верховної Ради.

Йдеться про Угоду щодо співробітництва у розвитку та використання систем стільникового зв’язку.

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За словами Олексія Гончаренка, з того часу, як угода була підписана, вона не набрала для України практичної реалізації.

Станом на початок 2021 року будь-які контакти з країнами СНД у цьому напрямку не відбуваються.

Україна виходить з угод СНД

Наприкінці лютого Україна вийшла з двох угод СНД, що стосуються цивільної авіації та використання спільного повітряного простору.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

СНД або Співдружність Незалежних Держав – регіональна міжнародна організація, утворена майже відразу після розпаду Радянського Союзу.

Країнами-членами СНД стали практично усі колишні республіки СРСР. Негласним лідером організації залишається Російська Федерація.

СНД залишається чи не єдиною міжнародною організацією, яка усунулася від ухвалення відповідальних політичних рішень.

Після початку збройної агресії РФ на Сході Україна заявила про припинення головування, і поступово виходить з угод СНД.