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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Виграють і пенсіонери, і держава: Лазебна про накопичувальну систему

Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіла про індексацію пенсій та подальшу реформу пенсійної системи.

марина лазебна

– Ми зробили законопроект, яким пропонується закріпити 1 березня як дату щорічної індексації пенсії. Закон вже у Верховній Раді. Його розглядає профільний комітет. Я думаю, що його підтримають, – сказала міністр.

Вона також наголосила, що пропонується робити таку щорічну індексацію для всіх категорій пенсіонерів.

– Кожна пенсія має бути проіндексована, – запевнила вона і додала, що гроші на ці підвищення в бюджеті Пенсійного фонду закладено.

Говорячи про подальшу реформу, Лазебна наголосила, що Україна не планує відходити від солідарної пенсійної системи, проте і від накопичувального рівня не відмовиться, враховуючи ситуацію в країні, коли один працівник утримує одного пенсіонера.

– Ми подали свої пропозиції, як ці рівні запровадити. Якщо їх врахують, тоді солідарний рівень збалансується з накопичувальним, і це є певною гарантією для людей, що їхня пенсія буде вища, – пояснила міністр.

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За її словами, збалансування солідарної системи, яка залежна від демографії, і накопичувальної, яка залежна від власних заощаджень, – це великий інвестиційний ресурс.

– Ці кошти не будуть просто лежати на рахунку, а працюватимуть на економіку. Це близько 40 млрд грн інвестицій щорічно. Це така синергія, коли людина може бути акціонером своєї держави. Від збалансування солідарної і накопичувальної систем виграють всі, – підсумувала Лазебна.

Індексація пенсій

1 березня 2021 року пенсії підвищили для 8 млн українців, які мають великий трудовий стаж.

Середня сума підвищення становить 308 грн, а мінімальний розмір підвищення – 100 грн.

Після індексації мінімальна пенсія підвищиться з 2 100 грн до 2 200 грн для пенсіонерів, які мають страховий стаж 30 років – у жінок та 35 – у чоловіків.

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