Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов пообещал минимальную заработную плату для медицинских работников на уровне 23 тыс. грн в месяц и больше. Он заявил, что будет добиваться этого.

Доход среднего медицинского персонала долен составлять от 17 тыс. грн, считает министр. Младший персонал должен получать минимум 12 тыс. грн.

— Медики сегодня — настоящие герои, поэтому повышение им зарплат — моя принципиальная позиция.

Также Степанов напомнил, что за год мощности лабораторных центров в Украине значительно возросли. В прошлом году за сутки проводилось около 200 тестирований в сутки, а сейчас это 80 тыс.

— Это и есть реальная медицинская реформа, — добавил министр.

В Украине выросла средняя зарплата

По данным Госстата, в Украине за год выросла зарплата на 1,6 тыс. грн. По сравнению с предыдущим годом заработная плата повысилась на 15%.

Больше всего денег в январе 2021 года получили работники сферы финансов и страхования. Где и кому платят больше — смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: Максим Степанов