Російську вакцину від коронавірусу Спутник V ні за яких обставин не зареєструють в Україні. Про це 5 березня під час брифінгу у Верховній Раді повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Щодо Спутник V – ні за яких обставин вакцина не буде зареєстрована в Україні. Те що стосується реєстрації в інших країних – там Росія не забирала території і не розв’язувала війну. І жодним аргументом ви мене не змусите зареєструвати цю вакцину.

Очільник Міністерства охорони здоров’я наголосив, що українців будуть прищеплювати лише безпечними вакцинами з доведеною ефективністю. Інші препарати не будуть завезені на територію країни.

Росія використовує Спутник V для пропаганди

У лютому прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Росія використовує Спутник V для пропаганди. Зокрема РФ чинить політичний тиск на Донбас, а також Східну Європу.

Шмигаль зазначив, що для протидії пропаганді необхідна допомога Європейського Союзу, зокрема з вакцинами.