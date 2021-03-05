Платформа YouTube заблокировала трансляцию канала 112 Украина, который попал под санкции.

Об этом сообщили журналисты другого подсанкционного канала Newsоne.

Сейчас на YouTube отсутствует прямая трансляция контента канала. Однако сам аккаунт пока не удален.

При этом остаются доступными архивные видео, которые были созданы ранее.

Санкции против каналов

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и Newsone.

В связи с этим на территории страны прекратилась трансляция их контента. Позже представители власти заявили, что будут просить YouTube также заблокировать аккаунты каналов, против которых ввели ограничительные меры.

Подробнее о санкциях против украинских телеканалов читайте на Фактах ICTV.

Источник: Newsоne