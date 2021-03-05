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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

YouTube заблокував трансляцію телеканалу 112 Україна

Платформа YouTube заблокувала трансляцію каналу 112 Україна, який потрапив під санкції.

YouTube

Про це повідомили журналісти іншого підсанкційного каналу Newsоne.

Нині на YouTube відсутня пряма трансляція контенту каналу. Однак сам акаунт поки не видалений.

Водночас залишаються доступними архівні відео, які були створені раніше.

Санкції проти каналів

2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів санкції проти телеканалів 112 Україна, ZIK і Newsone.

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Через це на території країни припинилася трансляція їхнього контенту. Пізніше представники влади України заявили, що проситимуть YouTube також заблокувати акаунти каналів, проти яких запровадили обмежувальні заходи.

Детальніше про санкції проти українських телеканалів читайте у матеріалах на Фактах ICTV.

Джерело: Newsоne

Фото: Dreamstime

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