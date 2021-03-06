Василий Хмельницкий рассказал о принципах инвестирования для приумножения капитала

В бизнесе риск должен быть оправданным и просчитанным, нужно выбирать умеренные стратегии, считает украинский предприниматель, основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий. Об этом он сказал в интервью Forbes.

— У меня нет личного инвестиционного портфеля. Я инвестирую только в свой бизнес или в бизнес, который контролирую. Инвестиции в ценные бумаги или криптовалюту меня не интересуют, потому что пассивный доход — это не мой путь. Я получаю удовольствие от процесса зарабатывания денег. Поэтому мне неинтересно покупать акции, а потом сидеть и ждать, когда они вырастут в цене или обвалятся.

Предприниматель не инвестирует в то, чего не понимает, например в криптовалюту. Наиболее перспективными своими проектами считает инновационный парк UNIT.City, индустриальный парк Белая Церковь и фармацевтическую компанию Biopharma. На их развития намерен сосредоточиться в ближайшие годы.

В 2020 году прибыль Василия Хмельницкого составил менее $50 млн., В этом году предприниматель собирается выйти из всех девелоперских активов и не планирует инвестиций в новые проекты, если не появится интересное предложение.

Инвесторам и бизнесменам советует сосредоточиться на местном рынке. По словам Хмельницкого, Украина имеет неограниченные возможности в производстве, где можно найти свою нишу и поставлять товары всему миру.

Василий Хмельницкий — украинский предприниматель, основатель холдинговой компании UFuture и фонда K.Fund, занимает 34-ю позицию рейтинга Forbes Украина. UFuture — компания с портфелем активов в сфере недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и ИТ.

Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн, а общая капитализация бизнесов, куда компания инвестировала — более $1 млрд. Сейчас предприниматель инвестирует в развитие крупнейшего в Восточной Европе инновационного парка UNIT.City — экосистемы для развития бизнеса в сфере высоких технологий.

Biopharma передала Минздраву оборудование

В марте 2020 года компании UFuture и Biopharma передали Минздраву оборудование для определения коронавируса. Комплект позволил проводить до двух тыс. тестов в сутки.

Кроме того, предприятия подарили аппараты искусственной вентиляции легких инфекционной больнице Белой Церкви.

Фото: Василий Хмельницкий