Василь Хмельницький розказав про принципи інвестування для примноження капіталу

У бізнесі ризик має бути виправданим і прорахованим, потрібно обирати помірковані стратегії, вважає український підприємець, засновник холдингової компанії UFuture Василь Хмельницький. Про це він зазначив в інтерв’ю Forbes.

– У мене немає особистого інвестиційного портфеля. Я інвестую тільки у свій бізнес або у бізнес, який контролюю. Інвестиції у цінні папери або криптовалюти мене не цікавлять, бо пасивний дохід – це не мій шлях. Я отримую задоволення від процесу заробляння грошей. Тому мені нецікаво купувати акції, а потім сидіти і чекати, коли вони виростуть в ціні або обваляться.

Підприємець не інвестує в те, чого не розуміє, наприклад у криптовалюту. Найперспективнішими своїми проектами вважає інноваційний парк UNIT.City, індустріальний парк Біла Церква і фармацевтичну компанію Biopharma. На їх розвитку має намір зосередитися найближчими роками.

У 2020 році прибуток Василя Хмельницького склав менше $50 млн., цього року підприємець збирається вийти з усіх девелоперських активів і не планує інвестицій у нові проекти, якщо не з’явиться цікава пропозиція.

Інвесторам і бізнесменам радить зосередитися на місцевому ринку. За словами Хмельницького, Україна має необмежені можливості у виробництві, де можна знайти свою нішу й постачати товари всьому світу.

Василь Хмельницький — український підприємець, засновник холдингової компанії UFuture та фонду K.Fund, займає 34-у позицію рейтингу Forbes Україна. UFuture — компанія з портфелем активів у сфері нерухомості, інфраструктури, промисловості, відновлюваної енергетики, фармацевтики та ІТ.

Вартість активів UFuture оцінюється у $550 млн, а загальна капіталізація бізнесів, куди компанія інвестувала — понад $1 млрд. Наразі підприємець інвестує в розвиток найбільшого в східній Європі інноваційного парку UNIT.City — екосистеми для розвитку бізнесу у сфері високих технологій.

Biopharma передала МОЗ обладнання

У березні 2020 року компанії UFuture та Biopharma передали МОЗ обладнання для визначення коронавірусу. Комплект дозволив проводити до двох тис. тестів за добу.

Крім того, підприємства подарували апарати штучної вентиляції легенів інфекційній лікарні Білої Церкви.

Фото: Василь Хмельницький