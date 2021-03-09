Минздрав обновил показатели регионов по Сovid-19: какие области в красной зоне

В Украине обновили показатели регионов относительно распространения коронавируса. Четыре области попали в красной зоне, в оранжевой — девять.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 9 марта к красной зоне отнесли такие области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В оранжевой зоне оказались Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Остальные регионы остаются в желтой зоне, а именно: Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 9 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в столице и восьми областях. Сейчас в Винницкой области он составляет 118,3 на 100 тыс. населения при норме 60.

В Житомирской (88 на 100 тыс. населения), Закарпатской (95,6), Ивано-Франковской (147), Николаевской (72,7), Тернопольской (60,1), Хмельницкой (68,3) и Черновицкой (99,8) областях.

Зони карантину

Коронавирус в Украине

9 марта коронавирусом в Украине заболели 3 261 человек. Всего за все время пандемии было зафиксировано 1 410 061 случай Сovid-19.

За сутки в Украине преодолели коронавирусную болезнь 975 человек, в целом — 1 199 229. От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли за день 76 украинцев, за все время пандемии зафиксировали 27 204 летальных случая.