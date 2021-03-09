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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Кабмін розширив перелік обмежень для червоної зони карантину

Кабінет міністрів розширив перелік обмежень червоної карантинної зони, яку вводять в областях через швидке поширення коронавірусу.

коронавірус, карантин

Вони стосуються роботи громадського транспорту. Зокрема, забороняється здійснення регулярних та нерегулярних транспортних перевезень пасажирів. Однак ці обмеження не стосуються транзитних перевезень. Нові обмеження введуть упродовж 48 годин після їх впровадження.

Червона зона карантину: Кабмін розширив перелік обмежень

Червоний рівень епідеміологічної небезпеки вводять в тих областях, у яких спостерігають перевищення хоча б двох епідеміологічних показників протягом трьох днів поспіль. Під час дії червоної зони у місцевості діють жорсткі обмеження.

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Однак у червоній зоні епідеміологічної небезпеки продовжують працювати банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки та продовольчі магазини.

Карантин у Закарпатській області

Укрзалізниця призупинила посадку та висадку пасажирів в Закарпатській області через те, що регіон потрапив до червоної зони епідеміологічної небезпеки.

Також перевізник призупиняє продаж квитків. Висадку і посадку пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 9 березня обмежать.

Джерело: Коронавірус інфо

Фото: Pexels

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