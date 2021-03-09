Самая высокая смертность с начала пандемии: мэр Ивано-Франковска просит ОГА о помощи

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что из коронавирус медицинская система города приближается к коллапсу.
В своем Facebook он обратился к председателю Ивано-Франковской ОГА, чтобы для размещения тяжелобольных пациентов отдали еще один этаж кардиоцентра.
По словам мэра, сейчас Ивано-Франковск фиксирует наибольшую заболеваемость и смертность от коронавируса за все время пандемии.
— Наполненность медицинских учреждений — сверхурочная. На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали. Только ОГА еще может оборудовать в городе дополнительные места, чтобы спасать людей, — говорится в сообщении.
По состоянию на 9 марта в Ивано-Франковской области обнаружили 69 921 случай коронавируса, из которых за минувшие сутки — 433.
Из-за Covid-осложнений в области умерло 1 292 человека.
Кризисная ситуация в Закарпатье
Начиная с 8 марта, Закарпатье оказалось в красной зоне карантина.
Здесь ежедневно выявляют около 500 новых больных, а реанимации переполнены, тяжелобольным не хватает кислорода.
В ближайшие дни власти планируют обустроить дополнительные койко-места.
Однако ситуации это не спасает, ведь почти все госпитализированы в тяжелом состоянии.