Самая высокая смертность с начала пандемии: мэр Ивано-Франковска просит ОГА о помощи

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что из коронавирус медицинская система города приближается к коллапсу.

В своем Facebook он обратился к председателю Ивано-Франковской ОГА, чтобы для размещения тяжелобольных пациентов отдали еще один этаж кардиоцентра.

По словам мэра, сейчас Ивано-Франковск фиксирует наибольшую заболеваемость и смертность от коронавируса за все время пандемии.

— Наполненность медицинских учреждений — сверхурочная. На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали. Только ОГА еще может оборудовать в городе дополнительные места, чтобы спасать людей, — говорится в сообщении.

По состоянию на 9 марта в Ивано-Франковской области обнаружили 69 921 случай коронавируса, из которых за минувшие сутки — 433.

Из-за Covid-осложнений в области умерло 1 292 человека.

Кризисная ситуация в Закарпатье

Начиная с 8 марта, Закарпатье оказалось в красной зоне карантина.

Здесь ежедневно выявляют около 500 новых больных, а реанимации переполнены, тяжелобольным не хватает кислорода.

В ближайшие дни власти планируют обустроить дополнительные койко-места.

Однако ситуации это не спасает, ведь почти все госпитализированы в тяжелом состоянии.