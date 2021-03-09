Карантин на Закарпатье: в области медицинский коллапс и нехватка коек

Закарпатье на грани медицинского коллапса. Область со вчерашнего в красной карантинной зоне. Здесь ежедневно выявляют около 500 новых больных, а реанимации переполнены. Не хватает коек и кислорода.

По словам медиков, если ситуация не изменится, придется выбирать кого спасать. С 8 марта школы перешли на дистанционное обучение, закрыты все магазины, кроме продуктовых. Также в области не ходит общественный транспорт.

Только за последнюю неделю в семнадцати больницах, где принимают инфицированных, добавили более двухсот коек, всего их почти 2,5 тыс.

В ближайшие дни власти планируют обустроить дополнительные койко-места. Однако ситуацию это не спасает, ведь почти все госпитализированные в тяжелом состоянии.

Половина больных требует интенсивной терапии, а реанимации уже давно заполнены. Кислорода катастрофически не хватает. Мало концентраторов, электросеть не выдерживает нагрузки, не хватает и медиков.

Директор Закарпатской областной инфекционной больницы Михаил Поляк отметил, что количество кроватей увеличить можно, но обеспечить их кислородом и медицинскими работниками невозможно.

В области уже начали отсортировывать пациентов, потому что для всех места нет. Берутся лечить только перспективных к жизни.

Третья волна болезни слишком сложная, а коронавирус помолодел. Все чаще болезнь поражает тридцатилетних, без сопутствующих заболеваний. Их сложно спасать.

На Закарпатье кафе и рестораны могут работать только на вынос. Но несмотря на такую ​​неутешительную ситуацию с заболеваемостью, карантинных требований здесь придерживаются не все. Некоторые ночные клубы вчера устроили шумные праздничные вечеринки. Сейчас на улицах людей мало. Те, кого мы встретили, поддерживают введены ограничения.

Поезда на территории области не останавливаются. Укрзализныця запускает спецрейсы, сочетающие карантинное Закарпатья со столицей, востоком и югом страны для возвращения туристов домой до 14 марта.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9 марта коронавирусом в Украине заболели 3 261 человек. Всего за все время пандемии было зафиксировано 1 410 061 случай Сovid-19.

За сутки в Украине преодолели коронавирусную болезнь 975 человек, в целом — 1 199 229. От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли за день 76 украинцев, за все время пандемии зафиксировали 27 204 летальных случая.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в Киеве (201).

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