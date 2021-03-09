Исполняющий обязанности городского головы Харькова Игорь Терехов заявил, что выборы мэра города должны состояться как можно быстрее.

Об этом он сказал в интервью изданию Буквы.

— Выборы должны состояться как можно быстрее. Я заинтересован в этом. Почему? Потому что харьковчане должны избрать своего мэра. Стабильность — это сегодня важно, — сказал Терехов.

В то же время он подчеркнул, что это не вопрос политики.

— Политику — в сторону. Городу нужен хороший менеджер, тот, кто умеет и будет эффективно работать. И харьковчане должны выбрать этого человека как можно быстрее.

Терехов также признался, что во время встречи с Владимиром Зеленским не обсуждал этот вопрос.

Ранее Терехов сообщил, что основной фокус руководства Харькова в 2021 году будет сосредоточен на поддержке медицины, реализации ключевых инфраструктурных проектов, а также на обустройстве спальных районов.

В приоритете Терехова также реконструкция зоопарка и строительство новых станций метро.

— Это самые инфраструктурные проекты, которые мы обязаны сделать, — сказал он.

В начале января Терехов заявил, что в Харькове тарифы для горожан на отопление и горячую воду повышать не будут. По его словам, они останутся на уровне 2018 года.

Фото: Игорь Терехов