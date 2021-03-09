Виконувач обов’язків міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, що вибори мера міста повинні відбутися якнайшвидше.

Про це він зазначив в інтерв’ю виданню Букви.

— Вибори мають відбутися якомога швидше. Я зацікавлений в цьому. Чому? Тому що харків’яни мають обрати свого мера. Стабільність – це сьогодні важливо, – сказав Терехов.

Водночас він підкреслив, що це не є питанням політики.

— Політику – вбік. Місту потрібен хороший менеджер, той, хто вміє і буде ефективно працювати. І харків’яни повинні вибрати цю людину якнайшвидше.

Терехов також зізнався, що під час зустрічі із Володимиром Зеленським не обговорював це питання.

Раніше Терехов повідомив, що основний фокус керівництва Харкова в 2021 році буде зосереджений на підтримці медицини, реалізації ключових інфраструктурних проектів, а також на облаштуванні спальних районів.

В пріоритеті Терехова також реконструкція зоопарку і будівництво нових станцій метро.

— Це найбільші інфраструктурні проекти, які ми зобов’язані зробити, – сказав він.

На початку січня Терехов заявив, що у Харкові тарифи для городян на опалення і гарячу воду підвищувати не будуть. За його словами, вони залишаться на рівні 2018 року.

Фото: Ігор Терехов