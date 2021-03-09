Виконувач обов’язків міського голови Харкова Ігор Терехов заявив, що вибори мера міста повинні відбутися якнайшвидше.
Про це він зазначив в інтерв’ю виданню Букви.
— Вибори мають відбутися якомога швидше. Я зацікавлений в цьому. Чому? Тому що харків’яни мають обрати свого мера. Стабільність – це сьогодні важливо, – сказав Терехов.
Водночас він підкреслив, що це не є питанням політики.
— Політику – вбік. Місту потрібен хороший менеджер, той, хто вміє і буде ефективно працювати. І харків’яни повинні вибрати цю людину якнайшвидше.
Терехов також зізнався, що під час зустрічі із Володимиром Зеленським не обговорював це питання.
Раніше Терехов повідомив, що основний фокус керівництва Харкова в 2021 році буде зосереджений на підтримці медицини, реалізації ключових інфраструктурних проектів, а також на облаштуванні спальних районів.
В пріоритеті Терехова також реконструкція зоопарку і будівництво нових станцій метро.
— Це найбільші інфраструктурні проекти, які ми зобов’язані зробити, – сказав він.
На початку січня Терехов заявив, що у Харкові тарифи для городян на опалення і гарячу воду підвищувати не будуть. За його словами, вони залишаться на рівні 2018 року.
Фото: Ігор Терехов