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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Зеленский анонсировал 10-летнюю программу восстановления украинских сел

Восстановление жизни в маленьких городах и селах Украины — это сложная миссия. Но у власти есть большое желание и план культурного развития регионов.

володимир зеленський

В этом во время форума Украина 30. Культура. Медиа. Туризм заверил президент Владимир Зеленский.

— Нужна реформа села. Это очень простые два слова, но очень сложная миссия. Мы сейчас готовим 1,6 тыс. инфраструктурных проектов. Программа рассчитана примерно на 9-10 лет. Половину из них, 500-600, мы реализуем за 3,5-4 года, — отметил он.

Частью реформы по восстановлению жизни в селах президент назвал КПВВ в Счастье, Станице Луганской и Новотроицком, где сейчас доступны 80-90 админспослуг. Сейчас в этих точках есть Wi-Fi, почта, продуктовый магазин, аптека, комната для детей, доступны мобильные услуги. Не хватает кино, парка, школы, детского сада и медиацентра.

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В  целом, по мнению президента, для возрождения украинского села прежде всего необходимо позаботиться о рабочих местах и ​​восстановлении инфраструктуры в сельской местности.

Вместе с тем президент добавил, что трудности, которые возникают при реализации таких проектов, — это финансирование. Поэтому деньги приходится брать у разных спонсоров, в том числе у бизнеса.

Летом 2020 года Владимир Зеленский говорил, что требует от правительства реформы села. Тогда он уже обращался к Кабинету министров с задачей подготовить концепцию развития сел и небольших городов.

Он обращал внимание, что в украинских селах должно быть все — медпункты, школы, рабочие места и все органы, которые работают.

Фото: Офис президента

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