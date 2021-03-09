Відновлення життя в маленьких містах і селищах України – це складна місія. Але у влади є велике бажання і план культурного розвитку регіонів.

У цьому під час форуму Україна 30. Культура. Медіа. Туризм запевнив президент Володимир Зеленський.

– Потрібна реформа села. Це дуже прості два слова, але дуже складна місія. Ми зараз готуємо 1,6 тис. інфраструктурних проектів. Програма розрахована приблизно на 9-10 років. Половину з них, 500-600, ми реалізуємо за 3,5-4 роки, – зазначив він.

Частиною реформи з відновлення життя в селах президент назвав КПВВ у Щасті, Станиці Луганській і Новотроїцькому, де наразі доступні 80-90 адмінспослуг. Наразі у цих точках є Wi-Fi, пошта, продуктовий магазин, аптека, кімната для дітей, доступні мобільні послуги. Не вистачає кіно, парку, школи, дитячого садочка і медіацентру.

Загалом, на думку президента, для відродження українського села насамперед необхідно подбати про робочі місця та відновлення інфраструктури в сільській місцевості.

Водночас президент додав, що труднощі, які виникають під час реалізації таких проектів, – це фінансування. Тому гроші доводиться брати у різних спонсорів, зокрема бізнесу.

Влітку 2020 року Володимир Зеленський говорив, що вимагає від уряду реформи села. Тоді він вже звертався до Кабінету міністрів із завданням підготувати концепцію розвитку сіл і невеликих міст.

Він звертав увагу, що в українських селах повинно бути все – медпункти, школи, робочі місця і всі органи, які працюють.