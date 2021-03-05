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Полуразрушенные дома и отсутствие воды: как живут прифронтовые села на Донбассе

За годы войны на Донбассе опустошенными стали несколько сел. Одно из них Семигорье, которое находится в считанных километрах от линии фронта.

Отсюда, подальше от взрывов и свиста мин, сбежали десятки селян. Сейчас их полуразрушенные дома и двора понемногу исчезают за деревьями.

Дороги разбиты, а о близости войны напоминают еще и заброшенные блокпосты на въезде в село. Но едва ли не самая большая проблема — отсутствие воды. Местные жители говорят, что семь лет назад, как только земля начала вздрагивать от взрывов, все колодцы пересохли.

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Люди признаются, что выжить в прифронтовом селе — сверхсложная задача. Единственная работа здесь — свиноферма неподалеку, но зарплаты там мизерные.

В Новолуганском сельсовете, к которому административно относится село Семигорье, считать его вымирающим не спешат. Хотя и подтверждают, что за годы войны оттуда выехала половина населения.

Но враг уничтожает не только жилые дома. Так, согласно данным ЮНИСЕФ, с начала боевых действий на Донбассе были повреждены или разрушены более 750 школ и детских садов.

Как восстанавливают учебные заведения на передовой — смотрите в нашем материале.

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