В Украине усилят контроль за нелегальным оборотом топлива

В Украине начнут работу межведомственные рабочие группы в областях с целью борьбы с нелегальным оборотом топлива. Эти группы будут проводить ежедневный мониторинг цен на бензин.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании 10 марта.

Такие рабочие группы должны функционировать при участии представителей нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ГФС, ГСЧС, Нацполиции и других уполномоченных органов.

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По словам главы правительства, Антимонопольному комитету поручено провести проверку соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции при реализации светлых нефтепродуктов.

Кроме того, Гостаможслужбе, Держпродспоживслужбе и Госэкоинспекции за неделю нужно подать в Кабмин предложения по осуществлению лабораторных исследований качества топлива и предложения по созданию государственной системы его качества.

В совещании приняли участие представители Минэкономики, Минрегиона, Офиса президента, Антимонопольного комитета, Нацполиции, ДСНС и других уполномоченных органов.

Национализация нефтепровода Самара-Западное направление

Президент Украины Владимир Зеленский подписи указ о национализации нефтепровода Самара-Западное направление.

Это трубопровод протяженностью более 1 100 км, который проходит через шесть областей. По нему дизельное топливо из России и Беларуси прокачивается как для внутренних потребностей Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрии.