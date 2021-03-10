В Україні посилять контроль за нелегальним обігом пального

В Україні розпочнуть діяльність міжвідомчі робочі групи в областях із метою боротьби з нелегальним обігом пального. Ці групи проводитимуть щоденний моніторинг цін на бензин.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді 10 березня.

Такі робочі групи повинні функціонувати за участі представників нафтогазової галузі, профільних асоціацій, органів місцевого самоврядування, ДФС, ДСНС, Нацполіції та інших уповноважених органів.

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За словами очільника уряду, Антимонопольному комітету доручено провести перевірку дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час реалізації світлих нафтопродуктів.

Окрім того, Держмитслужбі, Держпродспоживслужбі та Держекоінспекції за тиждень потрібно подати до Кабміну пропозиції щодо здійснення лабораторних досліджень якості пального та пропозиції щодо створення державної системи його якості.

У нараді взяли участь представники Мінекономіки, Мінрегіону, Офісу президента, Антимонопольного комітету, Нацполіції, ДСНС та інших уповноважених органів.

Націоналізація нафтопроводу Самара-Західний напрямок

Президент України Володимир Зеленський підписа указ щодо націоналізації нафтопроводу Самара-Західний напрямок.

Це трубопровід протяжністю понад 1 100 км, який проходить через шість областей. По ньому дизельне пальне з Росії та Білорусі прокачується як для внутрішніх потреб України, так і для транзиту до Європи, зокрема до Угорщини.