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Украина национализирует нефтепровод Самара-Западное направление

Согласно решению СНБО — Украина национализирует нефтепровод Самара-Западное направление, Владимир Зеленский уже подписал необходимый указ.

Это трубопровод протяженностью более 1 100 км, который проходит через шесть областей. По нему дизельное топливо из России и Беларуси прокачивается как для внутренних потребностей Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию.

Оператором трубопровода ныне является компания ПрикарпатЗахідтранс, в частных руках инфраструктура оказалась 2015 году. По информации в СМИ, владельцы компании белорусский бизнесмен Николай Воробей и немецкий гражданин Анатолий Шефер. Последнего связывают с Виктором Медведчуком, против которого СНБО ввел санкции.

Введение санкций в Украине

После проведения заседания Совета национальной безопасности и обороны под председательством Владимира Зеленского, которое состоялось 19 февраля 2021 года, в Украине ввели ряд персональных санкций.

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